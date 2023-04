Inchiesta Prisma, “5 club di Serie A manovrati dalla Juventus”! La denuncia shock de Il Fatto Quotidiano

“5 club di Serie A erano guidati dalla Juventus ma nessuno ha mai denunciato. Vi porto nel mondo delle Dèpendance”.

È questa soltanto una delle parti della denuncia shock del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, attraverso un thread pubblicato stamane sul proprio account Twitter, dove spiega il sistema delle plusvalenze fittizie create dalla Juventus negli ultimi 9 anni. Un sistema, che da solo, basterebbe per mandare il club bianconero e i club “amici” dritti in Serie B secondo la tesi del giornalista. Juve, che sarà chiamata ad affrontare altri processi nelle prossime settimane, da domani ogni giorno è buono per la fissazione della data in tribunale da parte del procuratore FIGC, Giuseppe Chinè, per il filone “manovra stipendi”.

Di seguito alcuni estratti del thread di Paolo Ziliani:

“Dépendance: edificio minore che serve di complemento a quello principale” (Treccani). E sì, adesso possiamo dirlo: le squadre che nell’immaginario collettivo sono diventate le “succursali” della #Juventus erano e sono molto di più: sono dépendance, parte del tutto.

Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di Serie A e li guidava. Giocava cioè un campionato a squadre, solo che era l’unica ad avere alleati, #Napoli, #Roma, #Milan e #Inter avevano solo rivali.

D’altronde #Paratici l’aveva detto a proposito del calciomercato: “L’ho fatto per il #Genoa tutta la vita, l’ho fatto per l’#Atalanta tutta la vita, l’ho fatto per il #Sassuolo tutta la vita”. Mentre #Cherubini parlava di “relazione decennale” con i club-dépendance.

Uno scandalo a cielo aperto secondo solo allo scandalo della Procura #FIGC che avendo in mano queste carte, che da sole bastano per deferire oltre alla #Juventus anche i club-dépendance, processarli e mandarli in serie B, le nasconde e dice: ne parleremo nel 2023-24.

Compiendo a sua volta un illecito con la I maiuscola: privare le squadre che stanno retrocedendo in B dopo essersi comportate correttamente del diritto di vedere processati e puniti i club sleali che hanno inficiato, con la #Juventus, la regolarità del campionato.

L’alterazione dei campionati con la creazione di questo sistema di “partnership con società terze” (definizione dei PM) avviene da almeno una dozzina di anni, gli anni dei 9 scudetti consecutivi vinti dalla #Juventus. Ma tutti zitti e buoni. Facciamo ridere il mondo”.