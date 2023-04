Il Milan non può sbagliare. Pioli: “Dipende tutto da noi, quello che possiamo fare”

Il Napoli ed il Milan si affronteranno stasera al Maradona per la 28esima giornata di campionato di Serie A. Gli azzurri si troveranno in campo per la prima delle tre sfide ai rossoneri, le altre due in Champipns League, senza Victor Osimhen, ma Spalletti saprà fare di necessità virtù, col Cholito che scalpita per un posto da titolare. Ma la sfida forse è più importante per il Milan, che non potrà più sbagliare se vuole ambire ad un posto per la prossima Champions, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “Il Milan è arrivato all’appuntamento di Napoli con l’urgenza di una classifica che col tempo è diventata pericolosa. I rossoneri si trovano nelle condizioni di non poter sbagliare più da qui a fine stagione per rimanere aggrappati all’obiettivo quarto posto. La sfida contro gli azzurri è una delle più complicate dell’intera stagione ma questo non spaventa il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli. «L’anno scorso nessuno credeva in noi e adesso è la stessa cosa. Dipende tutto da noi, quello che possiamo fare: può diventare una stagione positiva, addirittura gloriosa, ma anche negativa». Dipende dalle motivazioni che Giroud e compagni metteranno in campo, dalla voglia di rovesciare un pronostico che sembra indirizzato verso la formazione di Luciano Spalletti. «Adesso ci attendono i due mesi decisivi. Finora i giudizi e i verdetti sono soltanto parziali, nelle prossime settimane possiamo ancora fare tanto».

