Il Liverpool sogna la coppia Kim-Van Dijke, e ci prova

La miglior difesa della Serie A, che si è messa in mostra anche in Europa è quella del Napoli, protagonista principalmente Kim Min-Jae. Il giocatore sudcoreano è uno degli elementi più apprezzati dai vari top club, uno su tutii il Liverpool di Jurgen Klopp, che come scrive ilmattino.it, lo sogna in coppia con Van-Dijke. Jurgen Klopp sogna di cancellare quanto prima una stagione ricca di delusioni e il Liverpool sogna di potersi rilanciare immediatamente. I Reds sono alla ricerca delle pedine migliori per rifarsi tra un anno e in estate tra i vari obiettivi di mercato c’è anche Kim Min-Jae, il difensore sudcoreano del Napoli al centro dei rumors di mercato dopo una stagione da assoluto protagonista con gli azzurri di Spalletti sia in Serie A che in Champions League.La clausola rescissoria nel suo contratto da 50 milioni – a salire – potrebbe anche non essere un problema per il Liverpool, che sogna una coppia con Virgil van Dijk tra un anno. Piuttosto, c’è da considerare gli obiettivi sportivi: non è detto che i Reds giochino la Champions tra un anno e non è detto che il Napoli – forte anche della volata scudetto – non provi almeno a modificare quella clausola che fa preoccupare oggi il club. Secondo Espn Football, gli inglesi ci proveranno, ma trattare con De Laurentiis non è mai facile.

