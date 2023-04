DAZN – Pioli: “Contento, sì, ma in Champions sarà un’altra storia”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni DAZN: “Tante cose giuste, ma dobbiamo continuare per altre 9 gare. Perchè in passato abbiamo buttato via tante occasioni, quindi contento per prestazione e risultato, ma niente di più. In Champions sarà tutto diverso, altra competizione, altra atmosfera. In campionato il Napoli è stato più bravo di noi, noi per chiudere bene la stagione e renderla positiva, dobbiamo continuare così. Avevo deciso di giocare a 4, ma ora è abbastanza facile dire che abbiamo vinto per quello, ma l’altro metodo ci ha portato, per esempio ai quarti Champions…Però, niente euforia, bella vittoria contro una grande squadra, ma niente di più, anche perchè ora dobbiamo confermarci contro l’Empoli, cosa che non sempre c’è riuscito dopo altre prestazioni di livello…Non dimentico che il Napoli ci ha anche messo in difficoltà, le sue occasioni le ha avute, noi siamo stati bravi a capitalizzare le nostre, ma cominceremo a pensare alla Champions dopo la partita con l’Empoli…Forse un po’ di energie la Champions in passato ce l’ha tolta, ma ovviamente vogliamo e speriamo di andare avanti. Leao non era mai andato via…”

