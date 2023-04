Napoli-Milan, è l’ora del Cholito! Senza Osimhen gli azzurri hanno sempre vinto

Domani tocca a Simeone, il centravanti nigeriano che fu decisivo nella partita di andata al “Meazza” contro il Milan segnando di testa il gol del 2-1. E Spalletti avrà nuovamente a disposizione Raspadori che è tornato disponibile dopo l’infortunio muscolare accusato a metà febbraio e che potrebbe trovare spazio già nella partita di domani contro i rossoneri di Pioli. Staffetta che rappresenterà una soluzione alternativa importantissima per il tecnico azzurro per sopperire all’assenza di Osimhen quando restò fuori 6 partite per l’infortunio muscolare al bicipite femorale destro.

Jack e il Cholito. In questa stagione il Napoli ha vinto sette partite su sette senza il centravanti nigeriano e in cui sono stati impiegati Raspadori e Simeone (in quattro occasioni c’è stata la staffetta tra

L’argentino e l’ex attaccante del Sassuolo in Champions hanno segnato 4 gol come Osimhen e sono stati importantissimi per la qualificazione degli azzurri agli ottavi di finale. In campionato Simeone è stato decisivo contro il Milan all’andata e con la Roma al “Maradona”, di testa segnò il 2-1 al Meazza e con un sinistro all’incrocio dei pali il 2-1 contro i giallorossi. In totale ha realizzato tre gol con quello alla Cremonese in trasferta (la rete del momentaneo 2-1, poi finì 4-1 per il Napoli). Raspadori invece ha segnato quest’anno in serie A un solo gol, quello decisivo all’ultimo minuto contro lo Spezia.

E ora Jack vuole lasciare il segno in questi ultimi due mesi dopo essere stato costretto a saltare per infortunio cinque partite di campionato, due di Champions League e due con l’Italia contro l’Inghilterra al “Maradona” e a Malta. Contro il Milan torna a disposizione anche Demme, ancora out Bereszyski che tornerà a Lecce.