Montefusco: “Napoli-Milan? La differenza si vedrà nella Champions”

Vincenzo Montefusco, ex calciatore e allenatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre” condotto da Gianluca Gifuni:

Factory della Comunicazione

«Calabria in marcatura su Kvaratskhelia? Ricordo che nel girone di andata il terzino fu ammonito per fallo sul georgiano e fu sostituito da Dest e ricordo che il Milan fece una grandissima partita e comunque la perse. Credo che se la differenza ci sarà emergerà solo nelle partite di Champions perché saremo di fronte a partite secche. Per il campionato il discorso è un po’ diverso visto che il Milan sembra essere in difficoltà per certi ruoli importanti. Io, però, dico sempre che con questo Napoli non c’è partita per nessuno. Per dopodomani per me il Napoli è favoritissimo sul Milan. Per me Pioli, con la squadra che ha, ha fatto i miracoli. Lo scudetto è già vinto ed è normale che tutte le attenzioni siano sulla Champions. Quando il Milan ha vinto il torneo europeo lo ha fatto perché aveva una grande squadra. Quindi quando sento dire che la squadra è abituata a questo torneo e a vincere dico che vinceva perché aveva i grandi campioni. Ribadisco che Pioli ha fatto i miracoli e bisogna solo dirgli bravo. Un allenatore può avere tutte le idee che vuole, come le intuizioni di Spalletti su Zelinski e sull’accentrare gli esterni bassi in mezzo al campo, ma se non hai i giocatori capaci e forti non puoi arrivare da nessuna parte. Se i calciatori non sono bravi non si può vincere nonostante le idee e le tattiche degli allenatori»