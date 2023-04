La Juventus, domani sera, si ritroverà a tifare Napoli

Sul campo, la Juventus ha fatto 56 punti. Senza la penalizzazione sarebbe seconda ed in piena zona Champions, cosa che non le è preclusa neanche con i 41 punti della classifica reale. Oggi, giorno della sua sfida con la terz’ultima in classifica e alla vigilia di Napoli-Milan, si ritrova a “tifare” per i partenopei, perchè con una vittoria della capolista potrebbe ritrovarsi a 4 punti dal Milan. Allegri, come Inzaghi, ha davanti a sé uno scenario apertissimo. Può raggiungere la zona-Champions in campionato, la finale in Coppa Italia e la semifinale (per il momento) in Europa League. Fermo restando che anche il tecnico livornese deve fare i conti con una situazione mica piacevole in infermeria. Stasera non ci saranno gli squalificati Paredes e Rabiot, non ci saranno neppure Pogba (che salterà anche la Coppa Italia) e Chiesa.

Fonte: CdS