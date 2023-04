C’è poco da fare, è il momento del Cholito, potrà godere del Maradona dal primo minuto

Victor Osimhen lascerà il posto, quasi sicuramente, al Cholito Simeone, per la gara di domani sera al Maradona contro il Milan, data l’impossibilità a giocare per un infortunio. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, è il momento per l’argentino di partire dal primo minuto anche in campionato, dato che finora gli era successo solo in Champions League e in Coppa Italia. Napoli-Milan, non c’è verso, è la sua partita, perché dopo la prodezza dell’andata Simeone può pure godersi il debutto dal primo minuto in campionato, n una stagione in cui il fischio d’inizio lo ha vissuto da protagonista soltanto in Champions League ed in Coppa Italia. Un Maradona così, pronti e via, non l’ha mai visto.

