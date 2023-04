Castellacci, medico dello Sport: “Infortunio Osimhen? Si presupporre un recupero tra i 15 e i 20 giorni”

Il medico dello Sport ed ex responsabile dell’area medica della Nazionale Italiana, Enrico Castellacci, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Infortunio Osimhen? Si tratta di una lesione distrattiva all’adduttore sinistro: in mancanza di esami strumentali da me visionati, resto nell’ambito delle ipotesi. Basandomi sulla diagnosi – clinicamente vaga – diramata nel comunicato dal Napoli, si presuppone si tratti di una lesione di primo grado, dove le fibre non hanno sanguinato: quando c’è una lesione di primo grado, si ha edema delle fibre ma non rottura. Si tratterebbe della lesione più piccola, che lascia presupporre un recupero tra i 15 e i 20 giorni. Come specificato dal club, il calciatore sarà sottoposto ad ulteriori controlli: il ragazzo va monitorato per capire se ci sarà un sanguinamento, in tal caso la prognosi cambierebbe. De Laurentiis contrariato dagli impegni in Nazionale, che mettono a rischio i suoi tesserati? Dal punto di vista personale, capisco il presidente del Napoli, che tutela i propri interessi. È un discorso comprensibile a livello societario, meno dal punto di vista generale: la Nazionale è la massima espressione del calcio, ogni giocatore vuole andarci, non si può impedire questo. Gli infortuni possono avvenire ovunque, fa parte della casualità. Il presidente ha ragione a livello imprenditoriale, ma va ribadito che l’appartenenza alla Nazionale è il più bel vessillo per un calciatore”.

