Simeone, cons. com: “La festa a numero chiuso è una forzatura, chiedo ad ADL di calmierare i prezzi…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, Consigliere al Comune di Napoli: “L’infortunio di Osimhen davvero non ci voleva. Ora toccherà a Simeone e Raspadori. Purtroppo sapete come si dice a Napoli: gli occhi secchi sono peggio delle coltellate… I biglietti per i settori popolari sono veramente troppo alti. Siamo in un momento di grande gioia ed entusiasmo, faccio un appello al presidente per calmierare i prezzi dedicati alle tribune e ai settori popolari. Spero faccia una valutazione meno manageriale, anche se non sarà il solo De Laurentiis a decidere i prezzi dei biglietti. Già sono complicati trovarli, non rendiamoli un vero sacrificio comprarli. Chiedo da tifoso e da amministratore di venire incontro i tifosi, noi in quanto Comune nulla possiamo fare. Festa Scudetto a numero chiuso? E’ una forzatura anche da parte di chi comunica per il sindaco… Non è un concerto che puoi mettere le transenne, come si può contenere e restringere la gioia e l’onda dei tifosi? Anche i carrormati non basterebbero (ride ndr)! Ovviamente teniamo alta la priorità sulla sicurezza, festeggiamo ma senza farci male! In altre parti questo aspettano, che uno spillo vada fuori posto. Mostriamo amore verso la nostra città, senza imbrattare nulla. Coloriamo la nostra città con responsabilità, con i festoni e con buon senso”.

