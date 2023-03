Ruggiero sulla maschera di Osimhen: “Ne avrà più di una e personalizzate”

A Radio CRC, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, è intervenuto il dottor Roberto Ruggiero, specializzato in chirurgia tecnologica e autore della maschera di Osimhen: “La maschera che ho dovuto rifare per Osimhen? Abbiamo cominciato adesso, stamattina abbiamo fatto la scansione e cominceremo con la produzione da oggi. Non so come abbia fatto a perdere l’altra maschera, ma giocherà la partita contro il Milan con la maschera di riserva, poi martedì o mercoledì riceverà due maschere nuove o di più. Una la faremo per il primo periodo e sarà più personalizzata con la sua firma e le sue iniziali, la seconda è più importante e la indosserà il giorno in cui il Napoli vincerà matematicamente lo scudetto, infatti ha lo scudetto sopra. La maschera sarà quasi identica, lavoriamo al decimo di millimetro, i cambiamenti saranno impercettibili. Le linee di taglio saranno più o meno uguali, poi decideremo col dottor Tartaro e il dottor Canonico. Loro vedono in anteprima il progetto in 3D. Abbiamo la possibilità con i nostri software di vedere come verrà il lavoro. Dopo averla vista finita facciamo dei ritocchi, poi la chiave di volta è quando la indossa il calciatore. Questo è il percorso, non è una passeggiata, ma richiede un lavoro serio e fatto bene. Osimhen ci ha portato una grande notorietà in tutto il mondo. State tranquilli, i superpoteri li metteremo anche nella maschera nuova, riusciamo a replicare anche quelli“.

