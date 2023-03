Palla inattiva – Napoli/Milan: il confronto di Pioli con Spalletti è impressionante. Non c’è partita

Grande questione riguarda i piazzati. Il Milan non ha mai segnato su punizione in questo campionato e solo tre volte da calcio d’angolo. L’ultima, con Giroud contro la Salernitana. C’è un problema di caratteristiche – il Milan è una squadra tendenzialmente bassa e solo il suo centravanti ha fatto più di un gol di testa in questa Serie A – e di soluzioni. Prendiamo gli angoli. Il Milan nelle ultime partite batte molto spesso a rientrare, con un mancino (Bennacer) da destra e un destro (Tonali) da sinistra, e porta quasi sempre sei uomini in area. Theo resta al limite, dove è pericoloso, ma le soluzioni particolari – uno scambio in zona bandierina, un blocco a liberare Thiaw in area – sono piuttosto rare. Morale: solo Spezia, Cremonese, Samp e Torino hanno segnato meno del Milan da calcio piazzato. Il confronto con Spalletti è impressionante. Gol da angolo: 13-3 per il Napoli (primo in A). Tiri da corner: 80-47 per il Napoli (primo in A). Non c’è partita. Fonte: Gazzetta

