Osimhen, ci sarebbe la strategia di Campos per portarlo a Parigi

Protagonista in campo, Victor Osimhen, lo sarà, come prevedibile, anche del prossimo mercato. Su di lui gli occhi dei più grandi club d’Europa, anche quelli del PSG. In Francia si dice che l’entourage del giocatore e il dirigente Campos si siano incontrati spesso e si parla di una “strategia” del club parigino per arrivare alla punta nigeriana. Secondo le informazioni di Rmc Sport, il presidente del Napoli si aspetta almeno 100 milioni di euro per cedere il proprio bomber, ma in Italia negli ultimi mesi si era parlato di cifre più alte. Sulla carta l’operazione, dicono in Francia, non è possibile perchè l’offerta del Psg non dovrebbe raggiungere i 100 milioni di euro, ma sembra che si voglia provare con le pedine di scambio, con i giocatori in prestito. Mauro Icardi e Leandro Paredes sembrerebbero quelli indicati per l’operazione…Resta da vedere se vorranno andare al Napoli, se un De Laurentiis di solito molto restio a “scambi” accetterebbe e se il ritorno in Francia sarebbe gradito ad Osimhen.

Factory della Comunicazione