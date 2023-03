Napoli in fermento per la festa scudetto, ed è già boom di vendite per il ritorno dei quarti col Milan

Il Napoli si appresta a vivere un sogno lasciato 33 anni fa, ed i tifosi sono in fermento. Ma non è solo lo scudetto che anima questi giorni, anche in Europa il Napoli sta facendo parlare di sè. E’ infatti già boom di vendita dei biglietti per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Intanto la città si prepara a vivere la festa scudetto, come scrive oggi il Corriere dello Sport. L’aritmetica dovrebbe arrivare tra fine aprile e inizio maggio e quello sarà il primo momento per esplodere di gioia. Poi ci sarà un secondo appuntamento con le emozioni che il Comune di Napoli sta pianificando da settimane con la Prefettura e il presidente De Laurentiis per mettere a punto un adeguato piano sicurezza. La data potrebbe essere quella del 4 giugno, nel weekend di chiusura del campionato. L’idea è di un maxi-evento a Piazza del Plebiscito con ospiti d’eccezione e ovviamente i calciatori e con festeggiamenti paralleli in altre location della città ancora da individuare. Un modo per canalizzare l’entusiasmo evitando di invogliare la folla a riunirsi in un unico punto. La città, intanto, sogna anche la Champions League. Ieri è partita la prevendita per i non abbonati per la sfida di ritorno dei quarti col Milan del 18 aprile. Già esauriti, o quasi, i biglietti messi in vendita, sul web file chilometriche: fino a 50mila in attesa nello stesso momento. Si va verso il record storico d’incasso che resiste dalla sfida col Real Madrid del 2017.

