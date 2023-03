Impallomeni sicuro: “Osimhen assenza pesante, ma cambia poco in campionato”

Stefano Impallomeni é intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà: “Osimhen é un’assenza importante perché arriva in un momento importante, soprattutto in chiave Champions. Cambia poco per questa sfida di campionato però, perché ha recuperato Raspadori e ha Simeone, che ha una presenza fisica importante. E’ un gruppo che si carica di più poi in queste circostanze. Il Milan ha diversi problemi e dipende da che Milan sarà. Oggi fa una fatica terribile a creare e segnare. Nella doppia sfida non so se l’assenza di Osimhen possa essere un peso, ma vedo il Napoli sempre favorito. Per impensierire il Napoli il Milan deve trovarlo in giornata no e fare una partita di sacrificio e abnegazione. Non è il Milan che avevamo visto lo scorso anno, è stato molto discontinuo e non ci sono indicatori di crescita oggi, anzi di decrescita vedendo i risultati. E’ come se fosse finito l’incantesimo durato fino allo scorso anno. Pioli ha fatto un lavoro enorme ma non sarà un lavoro agevole ora per lui. Ha fatto tanti tentativi ma non è che abbia funzionato. Come finirà inciderà per il Milan, non per il Napoli. Il Napoli anche dovesse andare male, deve solo decidere quando vincere il campionato. In questo momento il Milan ha poche chance, anche in Champions. Su chi punto? Nel Milan Leao, queste sono le partite in cui lasciare il segno, poi Theo Hernandez, oltre a Brahim Diaz. Il Napoli è un’orchestra perfetta, mancherà Osimhen ma cambierà poco“.

Factory della Comunicazione

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com