Graffiedi, ex calciatore sicuro: “Osimhen? Fuori categoria, come lo è tutto il Napoli”

L’ex calciatore di Napoli e Milan, Mattia Graffiedi, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale alla trasmissione Un Calcio Alla Radio.

“Non sono mai stato un attaccante dalle grandi cifre sotto porta, molto più di movimento. Napoli e Milan avranno partite fondamentali tra di loro, è vero che il Napoli è stra favorito, ma in Champions è una competizione particolare, il titolo è vinto ormai. Osimhen? Fuori categoria, come lo è tutto il Napoli. Mi ricordo ancora le grandi polemiche sul mercato di quest’estate, tutto merito del direttore sportivo. La squadra sta divertendo, dominando in campionato e in Europa. 12° uomo in campo? Durante un’azione positiva e la folla si carica, ti carichi anche tu. Se sbagli un controllo, un passaggio e senti la pressione, può inibire. Cammino in Champions? Dall’altra parte del tabellone tifo per il Real Madrid di Ancelotti, la finale col Milan sarebbe la più bella. Napoli-Real Madrid? Molto fattibile. Il Napoli mi sembra anche favorito per arrivare in finale. Per Napoli sarebbe un evento incredibile. Come impostare la partita? Giocarsela a viso aperto col Napoli è dura, faticosa e rischiosa. Io cercherei di essere più prudente. Se dovessi togliere un giocatore al Napoli? Osimhen, sicuramente. E dal Milan? Theo Hernandez o Leao. Mondiali? Per me la Francia era la favorita, ma doveva essere l’anno di Messi e lo è stato”.