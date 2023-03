Festa scudetto, il sindaco Manfredi annuncia la possibile data

Ormai le strade di Napoli, e non solo, sono già completamente colorate d’azzurro, la festa scudetto si avvicina, il sogno sta per realizzarsi dopo 33 anni. In città si comincia ad organizzare ciò che sarà l’evento più importante, ed il sindaco Manfredi annuncia la possibile data, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Il sindaco Manfredi prepara la festa “ufficiale” e annuncia una possibile data: domenica 4 giugno. Ci sono già stati diversi incontri con Prefettura, Questura e col presidente De Laurentiis per garantire la massima sicurezza in un giorno storico con migliaia di tifosi per strada che andranno guidati e tutelati attraverso un adeguato sistema di ordine pubblico che terrà conto anche del piano traffico. La priorità è la scelta delle location: scontato un super palco a Piazza del Plebiscito con artisti e calciatori, ma ci saranno eventi in altre zone della città, probabilmente sul Lungomare e a Scampia, ma il tutto va ancora definito. I luoghi saranno scelti in base a determinati parametri, ad esempio laddove sarà possibile garantire vie di fuga e un deflusso in sicurezza dei partecipanti. Allertate, in tal senso, le forze dell’ordine”.

Factory della Comunicazione