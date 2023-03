B. Incocciati, ex Napoli e Milan: “La squadra ha le carte in regole anche per la sua assenza”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Beppe Incocciati, ex Napoli e Milan: “Osimhen è una certezza per ciò che garantisce in attacco, bisogna prendere atto di ciò che è accaduto e pensare a ciò che sta arrivando, purtroppo senza di lui. Sono convinto che il Napoli abbia tutte le carte in regola per poter far bene senza di lui. Sono partito dalle giovanili del Milan, poi avevo l’opzione Napoli e l’opzione Juventus, dovetti scegliere. Diego era uno di noi, ci sfidavamo tra di noi, aveva doti incredibili. Napoli-Milan? Le motivazioni della Champions annullano qualsiasi valore e lo sanno bene tutti, staranno attenti a questo fattore. Le motivazioni saranno talmente alte che chi riuscirà a gestire le emozioni, passerà il turno. Conta il blasone? Bisogna vedere con quale mentalità si entra in campo. Il Milan ha a disposizione un personaggio che ha vinto quella competizione 5 volte, Paolo Maldini, che farà di tutto per trasmettere al meglio la gestione di questi eventi. Il Milan ha una struttura storica che potrebbe preoccupare, il collante Maldini-spogliatoio, darà quel quid in più. Maldini, per ciò che ha fatto e come l’ha fatto, fa parte dei migliori in assoluto a livello mondiale, in quel ruolo. È un grande campione, una persona intelligente e lo dimostra anche da quando è in società. Sotto l’aspetto sportivo è da prendere come esempio”.

Fonte: Radio Napoli Centrale