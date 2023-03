Avv. Mandato elogia il georgiano: “Kvara? La sua forza è dovuta alla libertà mentale”

L’avvocato Tommaso Mandato, ha parlato ai microfoni di Un Calcio Alla Radio sulle frequenze di Radio Napoli Centrale.

“Carmine Tascone mi propose di andare a lavorare con lui in questo settore, non l’ho mai più dimenticato. Eravamo molto legati, mi ha venduto come calciatore e l’ho ritrovato in qualità di amico. Lui era dappertutto, faceva parte del suo personaggio. Si è costruito un mestiere dal nulla, un carattere particolare, ma ho avuto la fortuna di conoscerlo profondamente. Come calciatore non lo ricordo, ma sono certo che il suo carattere fumantino fosse messo anche in campo, abbiamo giocato partite di beneficenza e lui litigava sempre. È stato un’icona. È un personaggio che ci mancherà. Negli ultimi periodi aveva abbandonato il calcio, non aveva più voglia di farlo, cercare di deviare voleva dire qualcosa che non andava. Napoli a Istanbul? Mai come in questo momento, in una stagione così particolare, perché non sognare? Abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare. C’è stato questo sorteggio che trovo intrigante. Napoli più forte di tutti i tempi? Non lo so, ogni epoca ha le sue difficoltà. Kvara? La sua forza è dovuta alla libertà mentale. Ciò che mi piace tantissimo di lui è la sua forza abbinata alla parte tecnica. Non ho mai visto uno che fa più scatti ripetutamente con la palla al piede e non lo riesci a prendere per la sua forza, oltre i piedi eccellenti. È un marziano. Osimhen è straripante”.