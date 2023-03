Un premio per lo scudetto. Adl pronto a parlare con capitan Di Lorenzo

Sì, non conta nulla. Perché queste squadra non ha bisogno di stimoli economici. Ma Aurelio De Laurentiis annuncerà presto a Di Lorenzo, il capitano, e a tutti gli altri, un superpremio per lo scudetto. Aspetta di vincerlo, aspetta la prima festa insieme, magari quella a bordo della Msc Crociere nel golfo di Napoli (se saranno risolti i problemi organizzativi e logistici che non sono di poco conto), per svelare quello che ha deciso da tempo: un grande regalo a tutto il gruppo per la cavalcata straordinaria. Fino ad adesso non ne ha mai parlato. Né la delegazione dello spogliatoio guidata da Di Lorenzo, ha mai aperto la discussione. Non avrebbe avuto senso, non solo per la scaramanzia. Ma ora che tutto pare compiuto, è il presidente del Napoli che sta preparando l’annuncio da dare ai suoi eroi in maglia azzurra per la conquista del tricolore che manca qui dal 1990. Squadra e presidente non hanno bisogno di trattare la cifra: sarà un maxi-regalo che il patron ha deciso di fare al termine della stagione all’intera rosa e allo staff tecnico e medico. Senza dimenticare che c’è ancora in ballo la finale di Istanbul di Champions, altro obiettivo di questa incredibile annata. Fonte: Il Mattino

