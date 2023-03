Tutti attenderanno e non si toccherà il salary cap di ADL

Un anno fa, di questi tempi, una sorta di rivoluzione e l’ingaggio da parte di Giuntoli di Kvara e Olivera. Ora è tutto diverso, non ci sono “partenti”, non c’è nessuno che deve andar via. Ed è questo il motivo per cui non ci sono vere e proprie mosse di mercato, acquisti in dirittura d’arrivo. Stesso dicasi per i rinnovi: c’è tempo. Kvara, per dirla tutta, deve attendere giugno: firmerà l’aumento dello stipendio ma a 2,5 milioni di euro. Perché il salary cap di De Laurentiis è intoccabile: 75 milioni di monte ingaggi, con il tetto massimo, per l’appunto, di 2,5 milioni netti a calciatore. Non ci saranno eccezioni, anche se c’è la tentazione di fare l’impossibile per trattenere Osimhen. Ma gli equilibri di uno spogliatoio e la solidità economica della società sono più importanti di avere stelle o stelline.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino