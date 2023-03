Orsi: “Il Napoli è primo con merito, può aprire un ciclo in Italia e in Europa”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nando Orsi, allenatore:

Anche se il Napoli dovesse avere una flessione, il distacco dalle altre è troppo grande per essere agganciato. Non dico che il Napoli debba concentrarsi solo sulla Champions, ma l'obiettivo credo sia fare risultato nelle due gare con Milan. Con questo distacco credo che anche Spalletti possa gestire bene le forze.

Una delle italiane può arrivare in finale, sicuramente in semifinale una ci arriverà e certamente sarà meglio affrontare il Benfica che il Manchester United. Se gestita bene, il Napoli può aprire un ciclo non solo in Italia, ma anche in Europa. Spalletti ha battuto tanti tabù: in primis lo giocare una gara ogni 3 gare perché non ha creato problemi e poi anche quel luogo comune secondo cui chi arriva ha bisogno di ambientarsi. Non mi pare proprio che Kim o Kvaraskhelia ci abbiamo messo tempo.

Il Napoli i 71 punti li ha meritati tutti: non sono d’accordo con le parole di Totti. Il Napoli è stato bravo a non dare speranze alle avversarie. Il campionato di Milan e Inter poteva essere migliore, ma comunque non sarebbe bastato di fronte ad un Napoli meraviglioso. Se l’Inter ha perso 9 partite non è mica colpa del Napoli quindi a prescindere dal grande campionato degli azzurri, le altre non stanno facendo bene. Il Napoli è primo per meriti propri, non per demeriti degli altri”.