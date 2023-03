Meret come Osimhen in campo con la mascherina (Foto)

Osi ci aveva scherzato su dopo averlo visto in allenamento con l’Italia, ma domenica saranno in 50 mila a vedere Meret all’opera con la mascherina… alla Osimhen. Il portiere del Napoli la indosserà in campo con il Milan per proteggere una frattura delle ossa nasali rimediata con il Toro in uno scontro fortuito con Kim, nell’ultima di campionato prima della sosta. Un fatto passato piuttosto inosservato perché Meret, dopo il problema e dopo la riduzione effettuata al volo in campo dal dottor Canonico, aveva continuato a giocare. Poi, il giorno dopo, foto a Coverciano con la maschera dal ritiro della Nazionale e commento-sfottò di Osi sui social: «Welcome to the club, Alex». Gli aveva scritto su Instagram.

Fatto sta che lo staff medico del Napoli, per forza di cose, è diventato super esperto nella gestione di questioni del genere: mascherina in fibra di carbonio e via. Fonte: CdS