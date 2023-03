L’Avv. Chiacchio sul caso Juve: “Non ho mai partecipato a processi in cui la FIGC, da parte interessata, non si è costituita”

L’avvocato Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio alla Radio, e tra le altre cose is è espresso sul caso giudiziario e federale che ha investito la Juve.

Factory della Comunicazione

“Avendo fatto centinaia di ricorsi al Collegio di Garanzia del CONI non ho mai partecipato a processi in cui la FIGC, da parte interessata, non si è costituita, per quanto io ricordi. Giudici e collegio di garanzia, al di là della FIGC, faranno il loro dovere e valuteranno l’operato in maniera giusta e legittima. A chiunque fa comodo che la controparte non si presenti in giudizio, in qualunque ambito. Chiné? Un bravissimo magistrato che ha svolto la sua attività facendo la gavetta. Pur avendolo avuto come controparte in centinaia di processi, non ho potuto far altro che stimarlo e ammirarlo, soprattutto per la sua correttezza ed eccelsa preparazione”.