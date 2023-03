Iori, Dazn: “Capisco la rabbia dei tifosi, ma si tratta di un evento storico”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Iori, telecronista di DAZN: “ Il caro biglietti di Napoli-Milan? Capisco la rabbia dei tifosi, ma siamo dinanzi ad un evento storico e capisco anche le necessità economiche della società. Il Napoli non era mai arrivato a livelli simili, quindi le richieste sono tantissime e trovare un punto di incontro con tutti è difficile. Certo, 90€ una curva son tanti… Dispiace chi verrà escluso dallo stadio per una questione economica, ma l’entusiasmo sarà tale che il Maradona sarà comunque sold out per il Milan. Non so se sarà un bene per le due squadre affrontarsi tre volte in uno spazio così ravvicinato. La gara di Serie A influenzerà gioco forza le gare di Champions, perché in ballo ci sono temi più psicologici che tattici. Kvara contro Leao? Sono due giocatori completamente diversi, hanno caratteristiche che sarebbero persino complementari nella stessa squadra. Ad oggi Kvara incide di più, mentre Leao non è ancora tornato dal Mondiale… Napoli-Milan? Sarà decisa dagli episodi e da come il Napoli gestirà le energie”.

Factory della Comunicazione