Iervolino: “Tra Napoli e Salerno rapporti cordiali, ecco il senso del comunicato sulla festa scudetto”

“C’è stato un grande equivoco e un mancato contesto e chiave di lettura rispetto al comunicato dei tifosi della Salernitana. Prima di tutto faccio una premessa: siamo felicissimi, orgogliosi e applaudiamo questo grande Napoli. Ci stiamo impegnando per creare un ponte tra le due squadre, un terzo tempo in cui si vada a bere tutti una bibita, siamo per il Sud e per le squadre del Sud. Poi, c’è un altro discorso da fare: dobbiamo ancora salvaci, siamo in corsa nella stessa categoria. La squadra, la città e lo stadio sono il tempio per i tifosi, ci sono dei rituali scaramantici.

Va detto che ci sono rapporti cordiali tra le tifoserie di Napoli e Salerno. Nel comunicato si ribadiva il sogno di una città, quella di Salerno di raggiungere la salvezza e tifosi salernitani chiedevano ad ognuno festeggiare in casa propria, ma il comunicato è rivolto ai salernitani.Non mi stanco mai di fare chiarezza sul fatto che siamo del Sud e ci muove una cultura comune e la volontà di fare bene e far fare bene tutte le squadre del sud. Il comunicato è frutto di malintesi generalizzati, ma è rivolto ai tifosi della Salernitana, non ai napoletani che vivono a Salerno. Il comunicato non ha toni minacciosi o violenti, credo sia solo la passione che muove il calcio. Non è rivolto ai tifosi del Napoli che vivono a Salerno, così credo vada interpretata. Così come i tifosi del Napoli che vivono a Salerno possono esporre la bandiera fuori al proprio balcone, il tifoso della Salernitana che vive a Napoli può esporre la sua bandiera, il calcio è bello così.

Il calcio è una cosa meravigliosa, non ci sono tensioni, non deve esserci acrimonia, non si deve esasperare una tifoseria e mi pare che Salerno lo abbia dimostrato. Noi abbiamo una tifoseria pacifica, bella, che vuole trasferire il proprio amore verso la squadra e interessa solo questo ai nostri tifosi. Qualche malinteso ci può stare perché parole estrapolate possono creare equivoci, ma ripeto, va tutto contestualizzato. Abbiamo due squadre in serie A che stanno dando spettacolo, ognuno inseguendo il proprio obiettivo e dobbiamo esserne orgogliosi”.