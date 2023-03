Tiribocchi: “Del trittico, la prima partita sarà fondamentale”

Simone Tiribocchi, ex attaccante e commentatore Dazn, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte, trasmissione condotta da Dario Sarnataro: «La pausa chi favorisce il Napoli o il Milan? In teoria più il Milan, che viene da un pari con la Salernitana e dalla brutta sconfitta con l’Udinese, nella cui gara è mancata completamente la prestazione fisica e mentale. Tuttavia quando giochi male vorresti rigiocare subito per riscattarti e per levarti di dosso le scorie negative. La sfida di Champions? La tradizione, la storia, la conoscenza della competizione, la cultura della società sono cose che hanno un peso specifico, tuttavia penso che sarà molto importante la prima delle tre partite, quella di domenica in campionato. Può indirizzare allenamenti, mentalità e autostima a seconda di come finisce. Il Napoli non deve gestire e non credo che lo farà, per gli azzurri e i rossoneri saranno tre gare da giocare a mille all’ora, al massimo. Penso che il Milan tornerà alla difesa a quattro, se sta bene fisicamente può mettere in difficoltà il Napoli sulla prima pressione. Ma se gli azzurri sono in giornata hanno dimostrato che possono mettere in crisi chiunque. Questo Napoli è pronto, per qualità e mentalità, ad affrontare le tre partite nel miglior modo possibile»

Factory della Comunicazione