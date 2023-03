Si affolla il Konami, tra oggi e domani ci sarà il pienone. C’è un infortunato dalla Polonia

Raspadori in gruppo, recuperato come Demme, mentre è in bilico il rientro di Bereszynski che ha rimediato una distorsione al legamento del ginocchio in Nazionale. Proprio ai media polacchi il terzino ha annunciato il probabile forfait per il Milan: «Penso ci sarà bisogno di qualche giorno per il recupero. Non so se domenica riuscirò ad esserci, dipenderà dai prossimi esami». Spalletti lo aspetta consapevole che a destra c’è chi non ha (quasi) mai bisogno di rifiatare. Proprio Di Lorenzo, ieri, ha guidato l’elenco dei rientrati dagli impegni con le Nazionali.

SI RIPARTE. Col capitano anche Meret, Politano e lo slovacco Lobotka. Attesa per tutti gli altri, molti sono in viaggio. Ieri Kvaratskhelia ha pareggiato con la Norvegia di Ostigard, l’Uruguay di Olivera (in panchina) ha battuto in amichevole la Corea di Kim. Anguissa e Lozano saranno tra gli ultimi a rientrare. Da domani, col gruppo al completo o quasi, sarà tempo di pensare alla formazione. Le idee sono chiare, ma andranno confrontate con lo stato fisico dei n azionali. All’orizzonte c’è la Champions e qualche cambio per domenica è previsto. Anzi , scontato. fonte: CdS