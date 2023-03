Eranio su Napoli e Milan in Europa: “La musichetta però porta energie nuove”

Stefano Eranio, ex calciatore di Genoa e Milan, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro.

«Le tre sfida tra Napoli e Milan? Penso sia giusto affrontarle una alla volta, e così faranno le due squadre, senza pensare al dopo. In questo momento il Napoli, per condizione psicofisica, per qualità e mentalità ha dimostrato di essere la migliore di tutte, sta compiendo una cavalcata vincente, sta distruggendo tutto e tutti. Merito di Spalletti che già era un grandissimo allenatore e che meritava questo sigillo. La pausa campionato potrebbe aver tolto qualcosa a una delle due o aver consentito il recupero di qualche inerzia positiva all’alta, vedremo in campo. Potrebbe averne beneficiato il Milan, che nella gara di campionato a San Siro è stata forse la squadra che ha messo più in difficoltà il Napoli in questa stagione. Poi gli azzurri hanno vinto, ma forse non meritando in pieno. Il Napoli gioca in modo splendido, la differenza la fanno secondo me i due finalizzatori, Osimhen e Kvaratskhelia. Un allenatore può trovare tutti gli accorgimenti possibili ma se sono in giornata c’è poco da fare. Mi auguro che Rafael Leao possa tornare quello dello scorso anno, quando fu decisivo per lo scudetto rossonero, un po’ come lo è oggi Kvara per il Napoli. Le gare di Champions saranno diverse? Possibile, il Milan ha nel Dna questa competizione, ma è chiaro che quei giocatori che l’hanno disputata in modo vincente non scenderanno in campo stavolta. La musichetta però porta energie nuove, in due serate il Milan può trovare le gare perfette per superare il Napoli, per questo penso che Spalletti non sia stato felicissimo di aver trovato sulla propria strada il club rossonero»