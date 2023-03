Vitiello, CdS, esalta il percorso azzurro: “Sul piano del gioco il Napoli sta facendo cose pazzesche in Italia e in Europa”

Antonio Vitiello, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Sul piano del gioco il Napoli sta facendo cose pazzesche in Italia e in Europa. Il Milan deve giocare con massima intensità. Se la versione del Milan è quella vista contro Udinese, Salernitana e Fiorentina non va molto lontano. Cosa deve succedere al Milan per invertire la rotta? Cambiare tutto mi sembra un po’ complicato. Riparti da zero, non ti ritrovi col -23 in classifica come in campionato. Sono due gare dal grande fascino e lì il giocatore potrebbe dare qualcosa in più. Sono due partite diverse. Questo aspetto lascia la speranza ai tifosi del Milan e al Milan stesso. Se andiamo a valutare i numeri del Milan nel 2023, ha vinto solo 4 partite e sono numeri brutti per una squadra che voleva vincere lo scudetto. L’unica possibilità del Milan è che si riparta da zero in Champions annullando il distacco in campionato, poi c’è il piano tecnico che in campo fa la differenza. Il Milan in quelle partite con il Napoli si gioca anche la qualificazione in Champions che non può sbagliare. È vero che non sono partite particolarmente difficili, ma questa squadra ci ha abituato a non vincere partite alla portata. È una squadra che deve mantenere alta l’attenzione al 100%. Le energie in Champions League potrebbero avere ripercussioni sull’andamento in campionato. Il Napoli può gestire molto meglio la rosa in questo mese di aprile. Il Milan e l’Inter guardano con molta attenzione alla situazione della Juventus. Il Napoli ha un andamento inarrestabile, in questo momento neanche la Juve può impensierire la squadra di Spalletti”.

