Polverosi, giorn.: “Napoli-Milan? E’ chiaro che il Napoli ci arriva meglio”

Alberto Polverosi, giornalista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. «Napoli-Milan? E’ chiaro che il Napoli ci arriva meglio, con maggiori certezze, è una squadra che ha pochi difetti e che è abituata ad affrontare le gare sempre nella stessa maniera, con identità tattica, con leggerezza, con coraggio e soprattutto senza fare calcoli. Sarà così in campionato ma anche in Champions: il Napoli di Spalletti affronta sempre in questo modo le partite, non perchè azzarda o per presunzione, ma è nella sua natura. Sarà più il Milan, a mio modo di vedere, che giocherà una partita sull’avversario, provando a frenare gli azzurri come ha fatto, in maniera splendida dal punto di vista tattico, a Londra con il Tottenham. Proverà a emulare la Lazio che ha vinto al Maradona, ma con le caratteristiche proprie, quindi più sul modello Champions. I rossoneri hanno avuto due rendimenti diversi: in Champions due ottime partite, poi invece in campionato un rendimento recente pessimo. Il Napoli avrà maggiori pressioni in Champions perché parte da favorita? In verità non credo, sinora non ha mai avuto questi problemi quando ha giocato partite del genere»

