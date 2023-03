Lente di ingrandimento su Spalletti e numerosi azzurri. Parla Ciro Venerato

Osimhen potrebbe restare in azzurro in caso di Scudetto?

“Il futuro di Osimhen non è legato né allo Scudetto né alla Champions. Anzi, più che avvicinarlo, potrebbe indurlo a ritenere il ciclo azzurro concluso. SI tratta di una scelta di vita. Il Napoli si vedrà con Calenda, e se il procuratore porterà un’offerta importante, il club non precluderà al calciatore le ambizioni che ritiene opportune per il proprio percorso”.

Kim accostato al Psg?

“Il club parigino segue il calciatore, anche se andrebbe attenzionata la Premier League, United e Liverpool su tutti. Il problema che potrebbe riguardare Kim è lo stesso che, in passato, ha riguardato Kvara. Il georgiano ha scelto di rimanere a Napoli per quella che è una scelta di vita. Anche il coreano sarà chiamato alla stessa scelta di vita. Nella cessione del difensore, però, a decidere sarà il calciatore stesso, in virtù della clausola variabile prevista nel contratto. In tal senso, va precisato che tale clausola ha un minimo di cinquanta milioni, ed un massimo di settanta. Molto dipende dal fatturato del club, e dalla qualificazione in Champions. In caso di mancata qualificazione nella competizione europea, si pagherebbero dieci milioni in meno. Gli agenti del difensore hanno già fatto la loro scelta, sperando in una redditizia cessione. La società azzurra attende quella che sarà la scelta del giocatore, che potrebbe decidere di restare in azzurro un altro anno pur conservando la clausola”

Notizie sul futuro di Lozano?

“Ci sono diversi club interessati. Il messicano si è affidato ad un’agenzia inglese, che sta cercando di garantire al calciatore uno stipendio alla pari di quello attuale, che al Napoli vedrà ridursi in futuro. Il giocatore è stato proposto ad alcuni club inglesi, tra cui il Chelsea, ma non mancano estimatori in Liga, tra cui Siviglia e Villarreal. Nel caso dell’attaccante andrà intavolata una trattativa con De Laurentiis”

La Lazio potrebbe essere una opzione per Zielinski?

“La Lazio ha la stessa forza economica del Napoli, se non inferiore. Dunque, non avrebbe molto senso trasferirsi in biancoceleste, nonostante gli ottimi rapporti con Sarri. Anche con Spalletti, però, c’è sintonia.”

Rinnovo di Kvaratskhelia?