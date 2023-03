Le tre sfide tra Napoli e Milan, Kalulu potrebbe saltarle tutte

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Vitiello, giornalista ‘Corriere dello Sport’

“Le tre sfide tra Napoli e Milan? Kalulu rischia di saltare tutte e tre le partite perché il problema al polpaccio ti porta via dalle tre alle quattro settimane. C’è qualche speranza per la gara di ritorno al Maradona anche se è una speranza molto remota. È una tegola importante per Pioli considerando che è l’unico giocatore che le aveva giocate tutte. Considerando le caratteristiche atletiche e tecniche di Kvaratskhelia e Osimhen, l’assenza di Kalulu è importante. Se si guarda oggettivamente al Milan attuale, pochi giocatori hanno esperienza in Champions League. Ibrahimovic non è in lista UEFA. Gli altri giocatori hanno l’esperienza dell’anno scorso e di quest’anno. Dobbiamo fare un salto indietro di dieci anni per ricordare il Milan in Champions. Sul piano del gioco il Napoli sta facendo cose pazzesche in Italia e in Europa. Il Milan deve giocare con massima intensità. Se la versione del Milan è quella vista contro Udinese, Salernitana e Fiorentina non va molto lontano.

Cosa deve succedere al Milan per invertire la rotta? Cambiare tutto mi sembra un po’ complicato. Riparti da zero, non ti ritrovi col -23 in classifica come in campionato. Sono due gare dal grande fascino e lì il giocatore potrebbe dare qualcosa in più. Sono due partite diverse. Questo aspetto lascia la speranza ai tifosi del Milan e al Milan stesso. Se andiamo a valutare i numeri del Milan nel 2023, ha vinto solo 4 partite e sono numeri brutti per una squadra che voleva vincere lo scudetto. L’unica possibilità del Milan è che si riparta da zero in Champions annullando il distacco in campionato, poi c’è il piano tecnico che in campo fa la differenza.

Il Milan in quelle partite con il Napoli si gioca anche la qualificazione in Champions che non può sbagliare. È vero che non sono partite particolarmente difficili, ma questa squadra ci ha abituato a non vincere partite alla portata. È una squadra che deve mantenere alta l’attenzione al 100%. Le energie in Champions League potrebbero avere ripercussioni sull’andamento in campionato. Il Napoli può gestire molto meglio la rosa in questo mese di aprile. Il Milan e l’Inter guardano con molta attenzione alla situazione della Juventus. Il Napoli ha un andamento inarrestabile, in questo momento neanche la Juve può impensierire la squadra di Spalletti. Però vediamo, perché oltre al filone delle plusvalenze c’è quello degli stipendi. Il Milan deve provare comunque a vincere le partite indipendentemente dalla Juventus.

La formazione del Milan domenica sera? Ci sono dei ballottaggi e dubbi. Con l’infortunio di Kalulu il Milan potrebbe tornare a 4 dietro. Bisogna capire se Pioli farà una rotazione in vista della Champions. Vorrei capire se Pioli punterà su Kjaer o Thiaw vicino a Tomori. A centrocampo Tonali e Bennacer, con trequartista uno tra Brahim Diaz e Krunic. Lì davanti Leao e Giroud sono le uniche armi a disposizione del Milan”.