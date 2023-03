Il responsabile di Ticketone: “Tra 48 ore biglietti di Napoli/Milan per tutti”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Amedeo Bardelli, Responsabile Sport Ticketone

“I biglietti per Napoli-Milan di Champions League? È un periodo riservato agli abbonati. Avverto tutti perché probabilmente in coda c’è tanta gente che prova. Invito chi non ha l’abbonamento di non mettersi in coda perché non c’è nessuna speranza. Il biglietto può essere acquistato dagli abbonati, un biglietto per un posto, non se ne può scegliere un altronessuno se lo prende. Nella seconda fase potranno acquistare esclusivamente i tifosi in possesso di fidelity card. È quello che è giusto fare perché è più lineare l’acquisto, è più facile anche a livello di controlli. Si evitano bagarinaggio e falsi, con altre problematiche che hanno angosciato Napoli in tempi precedenti. Il digitale ci permette di non avere infrazioni alla biglietteria. I controlli allo stadio sono stati rafforzati. Abbiamo distribuito al Napoli altri 45 dispositivi per il pre filtraggio. Ci sono due controlli, uno all’ingresso e uno ai tornelli, quindi non si scappa. Mai si è raggiunto il livello che tutti gli abbonati hanno preso il proprio biglietto. In 25 anni non ho mai visto esaurirsi una prelazione. Ci sarà quello che quel giorno non può per esempio. Su circa 11.000 abbonati, un 10/15/20% non confermano il posto per la partita di Champions League. In linea di massima un 70/80% di abbonati confermano il proprio posto. L’abbonato che acquista non può trasferire il biglietto a qualcun altro o cambiare nominativo. Secondo quello che abbiamo fatto negli ultimi tempi nel giro di un’ora e mezza o due i biglietti termineranno. Ticketone fa in modo che ci sia una giusta distribuzione di biglietti a livello di ritmo d’acquisto tra internet e tra i punti vendita. A seconda della disponibilità cerchiamo di mediare tra i due canali perché se vendessimo solo su internet tutti si metterebbero in fila su internet e solo i primi avrebbero la possibilità di accedere e prendere il biglietto e finirebbero in 20 minuti o mezz’ora. Ci sono tanti che non sanno rivolgersi ad internet, quindi si cerca di mediare le due cose. I ticket per il settore ospiti della gara d’andata? Questo non dipende dal Napoli, ma dalla sicurezza”.