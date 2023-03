Solo proposte indecenti per Osimhen, ma se vincesse il Pallone d’Oro africano?

De Laurentiis non ha detto chiaramente la cifra, ma dovrebbe trattarsi di proposta molto indecente e per indecente si pensa a circa 150 milioni. Tanto occorrerebbe per convincerlo a cedere Victor Osimhen. E diciamo che in molti sono convinti che tale cifra, vista la decisività dell’ attaccante al momento, potrebbe anche rispettare il valore della punta, ma allora…se Osimhen vincesse il Pallone d’oro africano? Ne scrive La Gazzetta dello Sport a firma di Maurizio Nicita:

“Di questo passo il nigeriano diventa fra i maggiori candidati per il Pallone d’oro africano, che sarà assegnato nella prossima estate. Gli ultimi vincitori – Sadio Mané e Momo Salah – nell’ultima stagione europea non hanno spiccato e come Osimhen non hanno partecipato al Mondiale. Che sarebbe l’unico “neo” dell’attaccante del Napoli, perché l’exploit marocchino in Qatar potrebbe spianare la strada ad Amrabat e Ounahi, ma un finale con effetti speciali in Champions farebbe salire le possibilità di Victor. E se arrivasse anche il Pallone d’oro africano (col probabile ingresso nella lista dei 30 di quello più prestigioso al mondo, assegnato in Francia), capirete che…