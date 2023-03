Per Osimhen scattano i “bonus gol”, e il Pallone d’Oro si avvicina

Victor Osimhen ha sempre fame di gol, ed il suo Napoli lo sa bene, tanto che gran parte del merito delle vittorie azzurre è proprio del nigeriano. Ma per lui, gol dopo gol, scattano i bonus che De Laurentiis ha promesso di pagargli, ma non solo, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “De Laurentiis dovrà già pagare due bonus al suo attaccante – 130 mila euro al ventesimo gol, altrettanti al venticinquesimo -, sarà felice di pagarne un terzo se Victor raggiungerà quota trenta. Ciò significa che oltre allo scudetto, ormai più che probabile, potrebbe proseguire l’entusiasmante cammino in Champions League. Una sorta di effetto domino che non si ferma qui. Sì, perché di questo passo il nigeriano diventa fra i maggiori candidati per il Pallone d’oro africano, che sarà assegnato nella prossima estate. Gli ultimi vincitori – Sadio Mané e Momo Salah – nell’ultima stagione europea non hanno spiccato e come Osimhen non hanno partecipato al Mondiale. Che sarebbe l’unico “neo” dell’attaccante del Napoli, perché l’exploit marocchino in Qatar potrebbe spianare la strada ad Amrabat e Ounahi, ma un finale con effetti speciali in Champions farebbe salire le possibilità di Victor”.

