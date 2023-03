Gazzetta – Per il valore di Osimhen, il Napoli diventa “attaccabile”

Il Napoli sta giocando una stagione straordinaria, sia in campionato che in Europa, dove è atteso dal Milan per i quarti di finale di Champions League. Molta parte del merito va a Victor Osimhen, l’attaccante che per valutazione, è il terzo al mondo dopo Mbappè e Haaland, e per questo è diventato obiettivo di molti top club, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “ E se consideriamo che i primi due – Mbappé e Haaland – giocano in club che sono fra i più ricchi al mondo, il “povero” Napoli (nel senso che non si può permettere ingaggi a otto cifre come gli sceicchi vari che finanziano le big) diventa “attaccabile”. Questo però significa che se Osimhen diventa il pezzo pregiato del mercato, allora davvero il costo del suo cartellino può arrivare a valutazioni astronomiche. Considerando anche che il Chelsea in gennaio ha speso 120 milioni di euro per ingaggiare dal Benfica il mediano argentino campione del mondo Enzo Fernandez”.

Factory della Comunicazione