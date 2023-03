Con la Champions fiorisce il mercato del falso. Occhio a Milan/Napoli (Foto)

Sale la febbre da Champions League e cresce il rischio di incappare in qualche male intenzionato. Nelle ultime ore alcuni napoletani sono stati vittime di truffe da parte di furbetti che hanno messo in giro falsi biglietti per la partita dell’andata dei quarti di finale contro il Milan a San Siro (che si giocherà mercoledì 12 aprile alle 21). Un match storico, gli azzurri non hanno mai partecipato ai quarti di Champions nella loro storia, al quale nessuno vuole mancare. Ed ecco che è partita la “fabbrica” del ticket falso.Nell’ultima settimana è partita la prevendita ufficiale sul sito del Milan: prelazione per gli abbonati e per i possessori della tessera del tifoso “Cuore rossonero” (emessa entro l’8 marzo). La vendita libera non è stata ancora avviata e tutti i biglietti emessi sono riconducibili esclusivamente alle persone titolari di abbonamento o tessera. Questo significa che nessuno può stampare per una terza persona un ticket che riporti generalità diverse da quelle dell’acquirente. E invece a Napoli c’è chi ha giocato sull’entusiasmo di qualche ingenuo tifoso e ha modificato il pdf originale di un biglietto realmente emesso, cambiando nome, posto e fila. In pratica a guardarli distrattamente i biglietti originali e quelli falsi sono molto simili. Ma i dettagli fanno la differenza. Il QrCode del biglietto falsificato è molto più grande rispetto a quello del ticket originale; il colore rosso delle rifiniture grafiche su quello falso è più vivo rispetto a quello porpora del ticket vero; la stringa Champions League sull’intestazione del pdf è leggermente sfocata rispetto all’originale; alcune scritte non sono allineate; in alto a destra c’è scritto: 27«Non è necessario stampare il biglietto» (il contrario di ciò che è specificato sui ticket emessi dal Milan); anche il prezzo del biglietto, relativo al settore specifico, risulta minore rispetto al listino ufficiale. Insomma, un occhio neanche poi così attento può accorgersi della truffa in pochi secondi. Ma per qualche malcapitato non è stato così. Chi ci è cascato ha dovuto sborsare 250 euro per settori che in realtà costano cento euro in meno. In pratica la stessa cosa avvenuta contro l’Eintracht nella partita di andata, quando molti tifosi napoletani una volta arrivati al Deutsche Bank Arena si sono accorti di essere in possesso di un biglietto non originale. Il QrCode non è riconosciuto dal sistema e al tornello compare una bella X rossa, invece che la spunta verde. Alla partita di andata tra Milan e Napoli mancano ancora venti giorni e la vendita per il settore ospiti non è ancora partita: tifosi napoletani siete avvisati, occhio alle truffe. Fonte: Mattino.it

Factory della Comunicazione