POULE SCUDETTO E SALVEZZA – Incredibile pari della Fiorentina. Seconda vittoria di fila del Sassuolo

Nella seconda giornata di Poule Scudetto e Salvezza Milan e Fiorentina pareggiano 3-3, il Sassuolo batte invece il Parma e si aggiudica il derby emiliano al “Tardini”.

Il big match di questo turno domenicale di Poule Scudetto tra Milan e Fiorentina al “Puma House of Football” si sblocca dopo appena 4’: cross di Àrnadóttir dalla destra e inserimento perfetto dell’ex viola Vigilucci, che con un pallonetto al volo batte Baldi tra i pali e sigla il suo terzo gol in questo campionato. Le toscane accusano il colpo e al 21’ incassano la rete del raddoppio: pasticcio in difesa di Cafferata, Asllani ruba palla e non sbaglia col sinistro, realizzando la nona marcatura nella Serie A in corso. La partita, nonostante il doppio vantaggio delle padrone di casa, rimane vivace, e al 69’ le ospiti accorciano le distanze. Soffia atterra Catena nella propria area piccola e l’arbitro concede calcio di rigore alle viola. Dal dischetto trasforma Vero Boquete, altra ex del match. Il Milan reagisce subito e cinque minuti dopo guadagna, dopo l’ingenuità di Jackmon (subentrata all’infortunata Tucceri) su Thomas, il penalty che trasforma Piemonte e che porta le rossonere sul 3-1. 10° sigillo in questo campionato per la classe ’97, che non andava in doppia cifra in una singola stagione di Serie A dal 2016/17 – 11 con l’AGSM Verona. La squadra di Panico non si perde d’animo e negli ultimi 10’ di gara trova il pareggio. All’88’ si porta sul 2-3 con Hammarlund, che approfitta dell’incertezza difensiva di Giuliani e Fusetti e segna il suo secondo gol contro Diavolo dopo quello nei quarti di Coppa Itali; al 94’ invece il tocco di mano di Nouwen porta il direttore di gara ad assegnare il secondo calcio di rigore alla formazione toscana. A tu per tu col portiere rossonero si presenta ancora Boquete, che batte la sua ex compagna di squadra con un potente sinistro a mezza altezza. Al triplice fischio è 3-3, con un’occasione sfumata per entrambe le squadre, appaiate a 35 punti con l’Inter, a -11 dalla Juventus.

Sorride invece, nel match valido per la seconda giornata di Poule Salvezza, il Sassuolo di Piovani, che batte un ottimo Parma in trasferta e resta primo a +6 sulle inseguitrici nella mini classifica tra le ultime cinque uscite dalla Regular Season. Al “Tardini”, dopo un avvio equilibrato, le padrone di casa aumentano il forcing e al 25’ guadagnano un calcio di rigore (tocco di mano di Brignoli sugli sviluppi del calcio di punizione di Benoit). Nel faccia a faccia tra Lázaro e Kresche la spunta però il portiere neroverde, che respinge la conclusione della spagnola. Le Ducali insistono e allo scadere del primo tempo si procurano una seconda chance dal dischetto, dopo lo sgambetto di Nagy (subentrata a Philtjens uscita dal campo dolorante) su Pirone. Questa volta sul dischetto va Martinovic, ma l’epilogo non cambia: a prendersi la scena è l’estremo difensore del Sassuolo, che indovina l’angolino e dice ancora no, diventando il secondo portiere capace di parare più di un calcio di rigore nel corso dello stesso match nelle ultime tre edizioni di Serie A dopo Sara Cetinja (due nel gennaio 2022 contro la Juventus), che però in quel caso chiuse la gara con cinque gol incassati. Nella ripresa torna a regnare l’equilibrio, ma fino al 76’, quando la subentrata Tomaselli raccoglie l’assist di Clelland e firma l’1-0 per le neroverdi, nonché la 200ª rete del Sassuolo nel massimo campionato.

