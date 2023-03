Petagna: “In Tv guardo solo il Napoli, Osi è il migliore dopo Haaland!”

Andrea Petagna, ex attaccante del Napoli, oggi a Monza, ha parlato del suo addio al club azzurro e di due dei suoi famosi ex compagni in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Via dal Napoli? Non si può dire di no a due leggende come Berlusconi e Galliani e poi questa era un’occasione troppo ghiotta per giocare con continuità. Sono innamorato di Napoli ma sono contento qui. Del resto non è che io non avessi spinto…. Scudetto mancato? No anche se resto un grande tifoso del Napoli, dove ho lasciato tanti amici. In genere non guardo le partite in tv, a parte i miei ex compagni, per cui tiferò anche in Champions”.

“Com’è Kvaratskhelia visto da vicino? Quando è arrivato in ritiro mi ha impressionato per la personalità che metteva anche nell’uno contro uno in allenamento. Si notava che era forte ma non pensavo che potesse avere quest’impatto”.

“Chi sento dei suoi ex compagni? Juan Jesus, Rrahmani, e poi Osimhen. È una forza della natura, velocissimo, ha fame e con le gambe che ha arriva ovunque. Dopo Haaland è l’attaccante più forte in circolazione”.