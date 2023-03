Kim incontentabile: “Vincerle tutte per concentraci sulla Champions”

Tratto dalle pagine del Corriere dello sport:

INCONTENTABILE. Ma la classifica è lì, indiscutibile nella sua consistenza, e Kim, ormai un idolo del «Maradona», che non si lascia sedurre dalle apparenze: più diciannove sulla seconda rappresentano un margine di sicurezza per dedicarsi anche (o soprattutto) al altro, per tentare di diventare storia, poi leggende, poi persino «immortali», in una città che s’è staccata dalla felicità compiuta 33 anni fa e adesso non crede ai propri occhi. «La nostra idea è quella di vincere tutte le partite e poi orientarci completamente sulla Champions League. La mia mentalità, anzi la nostra, non è cambiata, siamo completamente presi dalla nostra stagione, e tutto ciò che capita al di fuori dal contesto, come le indiscrezioni di mercato, non mi infastidiscono».



UN MURO. E tutto diventa un ronzio che s’infrange contro il muro del Napoli, la difesa più impenetrabile della serie A, sec onda nei cinque campionati europei solo a quella del Barcellona e prima, in assoluto, nel Vecchio Continente, mettendo assieme le statistiche di ogni competizione: ventiquattro reti subite in trentasei partite rappresentano fisicità pure nei numeri, dànno consistenza a una superiorità che sta ovunque, non solo in attacco, e assorbano pure gli echi del mercato.

UNITED, NAPOLI. Non c’è Manchester che possa, non ora; e non c’è tentazione che riesca ad alterare quell’equilibrio che ha fatto di Kim un nuovo eroe, quasi un invincibile, capace di spodestare Koulibaly dal podio degli affetti. «Uno dei miei obiettivi, dopo aver ricevuto una volta il premio come miglior giocatore del mese, è quello di entrare nella top 11 della serie A. E se ci riuscissi, significherebbe che il Napoli avrà fatto benissimo. Ci caleremo presto e di nuovo negli impegni di campionato e poi ci dedicheremo tutti assieme alla Champions». United, a Napoli, si vince.