Il Napoli è l’unica capolista d’Europa ancora in corsa per campionato e Champions

campionato-Champions? Alzi la mano anche solo chi fosse stato anche sfiorato dall’idea. No, nemmeno il più sfegatato dei tifosi azzurri ci avrebbe creduto. Non ce ne vogliano, ma gli stessi protagonisti Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, per quanto convinti della bontà del proprio lavoro, non avrebbero sperato tanto. “A inizio stagione chi avrebbe mai pensato che in primavera, quando si entra nella fase decisiva della stagione, oltre al “solito” Bayern Monaco, nei cinque maggiori europei solo i l Napoli può potenzialmente realizzare la doppiettaAlzi la mano anche solo chi fosse stato anche sfiorato dall’idea. No, nemmeno il più sfegatato dei tifosi azzurri ci avrebbe creduto. Non ce ne vogliano, ma gli stessi protagonisti Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, per quanto convinti della bontà del proprio lavoro, non avrebbero sperato tanto.

Questo per dire che quanto sta realizzando il Napoli è assolutamente straordinario.

Unica capolista Anzi, con la sconfitta di Dortmund del Bayern, che è costata clamorosamente la panchina a Nagelsmann, dei cinque maggiori campionati europei il Napoli è l’unica capolista in corsa per la Champions. Anzi se c’è un titolo blindato, per non dire virtualmente assegnato, è proprio lo scudetto italiano con un clamoroso +19 in classifica che non ha precedenti e nemmeno paragoni nel resto d’Europa.

Con Real e Manchester City che restano fra le maggiori favorite per alzare la Champions ma difficilmente riusciranno a rimontare i rispettivi svantaggi in campionato. E il Psg che ha un distacco di sicurezza dalla seconda, ma agli sceicchi del Qatar fare collezioni di titoli francesi, restando fuori dall’Europa nel momento clou, con quello che spendono sicuramente non può star bene”.

Fonte: La Gazzetta dello Sport