Equilibrio, miglior attacco e miglior difesa: la banda Spalletti domina l’Europa

Equilibrio Tra l’altro la Banda Spalletti è quella a mostrare maggiore equilibrio nel rendimento. Perché al miglior attacco corrisponde anche la difesa e soprattutto al confronto con le altre big europee, il Napoli ha la miglior differenza reti in assoluto con un eclatante +48. E se consideriamo che gli azzurri vantano con 25 reti anche il miglior attacco in Champions e hanno superato gli ottavi tenendo la porta imbattuta contro l’Eintracht Francoforte, diventa chiaro come la competitività di questa squadra anche in Europa sta stupendo tutti gli osservatori internazionali. è quella a mostrare maggiore equilibrio nel rendimento. Perché al miglior attacco corrisponde anche la difesa e soprattutto al confronto con le altre big europee, ilha la miglior differenza reti in assoluto con un eclatante +48. E se consideriamo che gli azzurri vantano con 25 reti anche il miglior attacco in Champions e hanno superato gli ottavi tenendo la porta imbattuta contro l’diventa chiaro come la competitività di questa squadra anche in Europa sta stupendo tutti gli osservatori internazionali.

Vantaggio da sfruttare In attesa della ripresa dei campionati nel prossimo fine settimana, il Napoli ora deve capitalizzare al massimo quel distacco di 19 punti. Nel senso che aprile può diventare anche il mese in cui chiudere definitivamente il discorso scudetto. Se ci riuscisse significherebbe che potrebbe concentrare le forze fisiche e mentali sulla Champions, dove è attesa a un quarto di finale tutt’altro che scontato con il Milan.

Ecco, il vantaggio sui rossoneri può risiedere nel fatto che gli uomini di Stefano Pioli non possono tralasciare nulla in campionato, perché la concorrenza per un posto in Champions – con cinque squadre (che possono diventare sei con la Juventus) per tre posti – è altissima. Mentre gli azzurri potrebbero permettersi anche un turn over ampio in campionato – se il tecnico lo ritenesse opportuno – per avere le migliori forze fresche in Europa. Ma in questo momento l’interrogativo è sulle condizioni in cui torneranno i nazionali dagli impegni.

