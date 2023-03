Ecco il piano del Napoli per blindare la difesa, due pilastri vicini al prolungamento

Le grandi manovre per il Napoli del futuro partiranno dalle operazioni rinnovi, un lavoro cominciato già da tempo dal direttore sportivo Giuntoli con i calciatori azzurri che hanno la scadenza del contratto più ravvicinata. Discorso già avviato con Rrahmani, il difensore centrale kosovaro legato al club azzurro fino al 2024 sta disputando un’ottima stagione (ieri in campo tutta la partita con il Kosovo nell’1-1 contro Israele, match valido per le qualificazioni europee): i contatti saranno intensificati al termine della stagione per arrivare alla fumata bianca.Un grande protagonista del Napoli di Spalletti, un punto fermo del club azzurro sia per il presente che per il futuro, come lo è l’altro difensore centrale Kim: la coppia azzurra ha avuto un rendimento straordinario e si è dimostrata la più forte in assoluto di tutta la serie A. Il difensore sudcoreano dopo l’amichevole disputata con la sua nazionale contro la Colombia ha parlato del Napoli: «Infastidito dai rumors di mercato? Sono concentrato sulla squadra piuttosto che su queste sciocchezze, su queste voci che non sono vere. Mancano tante partite importanti ed in questo momento voglio concentrarmi solo sul Napoli. La stagione non è ancora finita, tutti dobbiamo essere ancora vigili, l’idea è di vincere ogni partita e dopo aver guadagnato più punti possibili andiamo nella direzione di puntare alla Champions», ha detto il difensore coreano che sarà nuovamente impegnato martedì contro l’Uruguay di Olivera.

Il club azzurro è già operativo da tempo per blindare altri tasselli del reparto difensivo che in questa stagione è stato brillantissimo. Un’altra prossima mossa sarà il rinnovo per un altro anno di Juan Jesus, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023: è in arrivo il prolungamento di un altro anno con opzione fino al 2025. Fonte: Il Mattino