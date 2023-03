Doppio sold out: Napoli/Milano tra campionato e Champions

L’ATTESA

Factory della Comunicazione

Per Napoli-Milan di domenica al “Maradona” si vola verso un altro sold out stagionale. I biglietti sono andati a ruba appena è partita la prevendita, in particolar modo quelli dei distinti e delle due curve superiori: in totale finora sono stati già venduti 48mila tagliandi e c’è ancora una settimana di tempo a disposizione per acquistare gli ultimi biglietti.

LA SFIDA DI CHAMPIONS

Un altro match da tutto esaurito, quindi, come sarà quello di Champions League, sempre in programma allo stadio di Fuorigrotta martedì 18 aprile. C’è grande attesa per il ritorno del match europeo dei quarti di finale e si attende per i prossimi giorni la data di partenza della prevendita dei biglietti riservata inizialmente agli abbonati (per i due match i tifosi rossoneri residenti in Lombardia potranno acquistare i biglietti soltanto per il settore ospiti).

IL MATCH AL MEAZZA

Venduti già 37mila biglietti per la partita di andata di Champions tra Milan e Napoli, li hanno acquistati i tifosi rossoneri abbonati al «Meazza» e i possessori della carta Cuore Rossonero. Sold out, quindi, anche per la prima partita che si giocherà mercoledì 12 aprile a Milano, in attesa che parta la vendita libera dei tagliandi.

Tre incroci ravvicinati tra azzurri e rossoneri, tre partite nel giro di poco più di due settimane per la squadra di Luciano Spalletti e di Stefano Pioli: nell’unico precedente di quest’anno vinsero gli azzurri (2-1) il 18 settembre a San Siro con il gol decisivo messo a segno di testa dall’argentino Simeone.

Dalle pagine de Il Mattino