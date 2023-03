Pur senza “credere” ai miracoli, per Eranio il Milan fa paura al Napoli

Stefano Eranio, centrocampista rossonero dal ’92 al ’97, ha parlato delle prossime sfide Champions tra il Milan ed il Napoli ai microfoni di TuttomercatoWeb.com: ”

Come le gare contro il Napoli in Champions possono essere diverse da quelle in campionato?

“Mancano ancora settimane, sono due partite secche ed è un attimo sbagliare. Con un pizzico di fortuna si possono risolvere le partite e vincerle anche immeritatamente. Il Napoli è al primo posto giustamente, l’avevo dato per vincente anche in Champions, ma ora il cuore… Un po’ l’orgoglio, un po’ i momenti possono fare la differenza. Mi auguro che il Milan possa avere quelle energie in più e che Leao possa svoltare. È stato l’artefice dello scudetto, non lo marcavano in 2-3, mentre ora lo fa da solo. È in difficoltà mentale anche per la questione legata al contratto probabilmente”.

Come il Milan può battere il Napoli?

“Il Milan deve fare il Milan, quello vero. Quello che ha grande personalità, tornando al 4-2-3-1 e con giocatori che acquistino qualcosa rispetto ad ora. Se il Milan pensa di giocare alla pari con il Napoli può fare fatica e non passare, ma il Milan è il Milan, fa paura. Spalletti avrebbe voluto altro dal sorteggio, la Champions è di casa per quella società, anche se è chiaro che i miracoli non si fanno. L’ostacolo sembra insormontabile, ma i giocatori daranno di più”.

