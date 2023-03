Palumbo (giornalista) categorico: “La dieci a Kvaratskhelia? La dieci non si tocca!”

Gaetano Palumbo, direttore di CasaNapoli.net, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Nella tripla sfida con il Milan, quante chance ha il Napoli di vincerne due su tre?

“Se il Napoli gioca da Napoli, come ci ha abituati in campionato ed in Champions, saranno partite che si potranno vincere tranquillamente. Il traguardo dei quarti è un risultato storico per gli azzurri, ma i partenopei possono puntare ad arrivare in fondo”

Preoccupato che i festeggiamenti per il tricolore possano degenerare?

“Le istituzioni, in previsioni di quelli che potranno essere i festeggiamenti, si stanno già muovendo per poter predisporre le misure necessarie a garantirne la sicurezza. Vorrei aggiungere, inoltre, che lo Scudetto sembra essere un traguardo di cui si attende soltanto la formalità. Tuttavia, la squadra ha dimostrato più volte continuità e mentalità vincenti”

Possibilità di dare la dieci a Kvaratskhelia?

“La dieci non si tocca! Può costituire uno stimolo per il calciatore, soprattutto a livello psicologico. Come diceva Diego Junior, si spera che, un giorno, si possa ritirare la settantasette”

Osimhen il presente ed Hojlund il futuro del Napoli?

“Credo che siano due giocatori importantissimi. Osimhen, con un progetto importante, può rappresentare ancora il futuro del Napoli, nonostante le sirene estere, soprattutto della Premier. Attualmente il Napoli non ha intenzione di vendere il ragazzo. La società non accetterà di vendere il ragazzo, a meno che il giocatore non faccia pressioni a riguardo. In tal caso, la base d’asta non è inferiore ai 150 milioni”