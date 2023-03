Adani: “Napoli è speciale, con gente speciale, mi rende migliore”

Lele Adani, nel corso del suo intervento alla Bobotv, ha speso parole d’elogio per la città di Napoli: “Sono stato due giorni a Napoli per Italia-Inghilterra. Per prima cosa non so che parole usare per ringraziare i napoletani. Napoli è una città speciale fatta da gente speciale, che io amo, sento nel cuore e che non riesce a non trasferirti amore e passione nella sua follia e nelle sue contraddizioni. Mi rende migliore ogni volta che ci vado. Passeggiare per i vicoli, andare al Diego Armando Maradona o ai Quartieri Spagnoli è stata un’emozione unica. Quando vado a Napoli non riesco a dormire la notte per la tanta adrenalina di vivere il giorno dopo”.

Factory della Comunicazione