Osimhen e l’amore per il Napoli: “Ora capisco perché chi gioca qui resta per anni”

Nel corso di un’intervista per Elgebete Tv Sports Victor Osimhen ha parlato della sua esperienza al Napoli, descrivendo l’amore dei tifosi verso i giocatori e i suoi obiettivi: “Napoli è una città che ti dà sensazioni completamente differenti rispetto ad ogni altro posto. Quando giochi lì capisci perché molti calciatori decidono di restarci per parecchio tempo: a Napoli dimostrano un amore incredibile ai calciatori. Non ho mai visto nulla di simile prima in vita mia. In città c’è un murale enorme di Maradona e questo dimostra che quando fai tanto per questo popolo lo rendi felice puoi essere sicuro che loro ti supporteranno sempre. Ogni volta che mi faccio male o sbaglio un gol loro continuano a cantare il mio nome. L’unico modo che ho per ripagarli è renderli felici in campo, realizzando il loro sogno che ora sta diventando realtà. Farò di tutto“. I numeri di Osimhen sono il simbolo della sua crescita: 21 gol in Serie A. “Ora sono estremamente orgoglioso di me stesso: sto mettendo su dei numeri pazzeschi e questo è un bene per me e per il Napoli. Siamo in corsa per diventare campioni e festeggiare: darò tutto me stesso nelle prossime partite per assicurarmi che i miei sogni si avverino e non vedo l’ora. Lo scudetto sta diventando una realtà. Sapevo che quando sarei tornato avrei potuto realizzare i miei desideri e mettere a tacere chi non credeva in me. La scorsa stagione ho avuto un brutto infortunio al volto è stato un brutto momento. La maschera? È diventata parte della mia identità, insieme ai capelli biondi: è una sensazione incredibile sentire di essere fonte d’ispirazione con questa maschera e sono davvero felice. Penso che la terrò per loro“. Infine, il bomber del Napoli ha speso belle parole per Spalletti e i suoi compagni di squadra: “Mi piace perché ha il mio stesso tipo di mentalità: non crede che sia fatta finché non è davvero fatto. In allenamento stiamo lavorando ancora più duramente, come se dovessimo salvarci. È questa la chiave, il segreto, la mentalità di tutta la squadra. Chi, come me, è al Napoli da più tempo, come Di Lorenzo o Mario Rui, sta cercando di entrare nella testa dei compagni per far capire loro cosa significa giocare e vincere qui. Ma dobbiamo fare bene nelle prossime gare per raggiungere il nostro obiettivo“.

Fonte: Il Mattino