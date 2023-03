Avv. La Marca sulla prossima sfida di campionato degli azzurri: “Il Napoli ha una possibilità che il Milan non ha”

L’avvocato Domenico La Marca, esperto di diritto sportivo, è intervenuto alla trasmissione “Tutti al Var” in onda su Sportitalia.

Il Napoli ha una rosa che consente a Spalletti di poter cambiare uomini senza che il gioco ne risenta?

“E’ il merito di Spalletti e di Giuntoli. Quando si crea una rosa, lo si fa tenendo conto anche di quelle che potranno essere le defezioni. Il mercato invernale degli azzurri lo dimostra. A gennaio sono stati ricercati profili che potessero integrare la completezza della rosa, come Gollini e Bereszyński. Spalletti è riuscito, ormai, ad inculcare una forma mentis vincente in tutti i suoi calciatori, indipendentemente da chi scenda in campo. Andrebbe, inoltre, sottolineata l’importanza che un giocatore come Osimhen vanta per il Napoli. Senza l’infortunio, oggi avrebbe lottato a pieno titolo per la Scarpa d’Oro”

Come si avvicina il Napoli alla ripresa del campionato?

“Il Napoli ha una possibilità che il Milan non ha. Gli azzurri, infatti, potranno turnare i propri calciatori anche in vista della doppia sfida europea. I rossoneri, invece, con la sconfitta in campionato si ritroveranno costretti a dare il tutto per tutto per la qualificazione Champions”